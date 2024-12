Big the Cat var nesten med i Sonic The Hedgehog 2-filmen

HQ

Sonic the Hedgehog 3 hadde premiere tidligere denne julen og har gjort det bra blant fans og kritikere. Hver film har introdusert nye karakterer, og den andre filmen i serien introduserer Tails (med unntak av sluttscenen i den første) og Knuckles, mens den tredje filmen introduserer heltens rival, Shadow. Nå avslører manusforfatterne Pat Casey og Josh Miller også at de planla en cameo av Big the Cat i den andre filmen.

"I et utkast av Sonic 2, når de går gjennom de snødekte fjellene til hulen, hadde vi en bit, fordi Sonic 2 var en slags Indiana Jones.", sa Casey. Så fortsatte han :

"Indiana Jones, det er en trope at et skjelett på et eller annet tidspunkt dukker opp og skremmer deg. Så vi hadde tenkt å gjøre det, men med et skjelett av en, jeg vil si, en Big the Cat, ikke nødvendigvis..."

"Ikke nødvendigvis Big the Cat," presiserte Miller.

Til slutt skrotet de ideen, sa Casey, så vi må bare vente og se om eller når vi får se den matende pusekatten i fremtiden. Med tanke på at det er mange andre karakterer vi ennå ikke har sett dagens lys, er det kanskje mer sannsynlig at det er Amy, Metal Sonic eller Silver the Hedgehog som bør introduseres først.