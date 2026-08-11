Big Walk har solgt en million eksemplarer på seks dager

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Friendslop fortsetter å generere millioner i salg, ettersom den nyeste suksessen i denne spirende sjangeren har passert en million solgte eksemplarer på bare seks dager. Big Walk – spillet som handler om å kommunisere med vennene dine mens du løser gåter i en åpen verden, trasker deg frem og sørger for at noen alltid holder en av de enorme, sfæriske lampene for å lede deg i mørket.

Som utgiveren Panic kunngjorde på sosiale medier, har « Big Walk offisielt nådd milepælen på én million solgte eksemplarer. «Vi er så takknemlige for at så mange av dere bruker tid på spillet vårt. Og vi setter stor pris på fanart, strømmingene, historiene og øyeblikkene deres,» sa utgiveren. Det nevnes også at House House skal holde en Reddit AMA i dag kl. 16:00 PT/19:00 ET, noe som faktisk betyr at spørsmål og svar-sesjonen strekker seg inn i de tidlige morgentimene i morgen for oss på denne siden av Atlanterhavet.

Big Walk, i motsetning til andre «friendslop»-fenomener, fokuserer ikke egentlig på å gå viralt med klippbare øyeblikk og en gimmick som umiddelbart prøver å være sprø og sær. Som vi skrev i anmeldelsen vår, handler spillet mye mer om reisen enn om målet, og så lenge du har det gøy med vennene dine hele veien, kommer du til å ha det kjempegøy med « Big Walk.