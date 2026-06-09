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      nyheter
      Big Walk
      Fremhevet: SGF 2026-dekning

      Big Walk tar oss med på en spasertur i august

      Pass opp, Peak, det er et nytt samarbeidsspill om å ta en herlig tur med vennene dine.

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      Det er sommer, den perfekte tiden for å gå ut og nyte naturen, se litt grønt og kjenne solen. Hvis det ikke høres ut som noe for deg fysisk, kan du gjøre det virtuelt i Big Walk, samarbeidsspillet fra House House som nettopp har fått sin utgivelsesdato. Big Walk kommer ut 4. august.

      Litt som Peak tar Big Walk deg med gjennom et stort kart over naturen, der du og vennene dine må løse gåter sammen ved å gå og snakke. Spillet bruker romlig lyd, noe som betyr at du må ta frem megafonen hvis du vil at folk skal høre deg på lang avstand.

      Big Walk Du får også flere verktøy som du kan bruke til å holde oversikt over vennene dine og løse gåter. Vi håper det kan gjenskape den magiske stemningen fra Peak og gi oss en minneverdig samarbeidsopplevelse når det lanseres 4. august.

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