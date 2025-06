Bigfoot blir med i Google Flow-teamet som "første merkevareambassadør"

HQ

Hvis du har vært på nettet selv marginalt den siste helgen, har du sannsynligvis lagt merke til en massiv økning i videoer med kunstig intelligens, hovedsakelig på grunn av det faktum at folk blir mer kjent med Google Flow, et AI-filmskapingsverktøy som ble lansert for rundt tre uker siden. Dette har ført til en strøm av nye klipp, og den siste virale sensasjonen er vlogger med stemmer fra enten dyr, historiske ledere eller til og med mytiske vesener.

Sistnevnte er spesielt populært, ettersom Bigfoot-vlogger har tatt internett med storm, så mye at Google nå har blitt med på moroa og produsert et klipp som kunngjør at Bigfoot har blitt med i Flow -teamet som sin "første merkevareambassadør".

Det skal sies at dette sannsynligvis bare er litt moro og spill, og AI-kreasjonen vil sannsynligvis ikke bli omtalt mye etter at den blir mindre populær når folk uten tvil begynner å miste interessen for de ville og vanligvis grove vloggene.

