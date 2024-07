Bikinibunnen blir revet opp fra bakken i den nye Svampebob-filmen

Svampebob Firkant får verden snudd på hodet i den nye traileren til Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie. Mens han og Sandy tuller rundt, blir hele byen hans tatt og ført til et merkelig laboratorium.

Dette fører til at yndlingssvampen og ekornet vårt legger ut på en reise for å få vennene sine og byen tilbake. De er imidlertid ikke alene i dette arbeidet, for i filmen møter vi også noen av Sandys ekornfamilie.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie Filmen kommer til Netflix 2. august.