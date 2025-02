Bil krasjer inn i folkemengde i München og skader flere i forkant av sikkerhetskonferansen i München

HQ

En bil kjørte inn i en folkemengde i München torsdag, og flere personer ble skadet, mens byen forberedte seg på den kommende sikkerhetskonferansen i München.

Hendelsen skjedde i nærheten av sentralbanestasjonen, omtrent 1,5 kilometer fra konferanselokalet, der personer som USAs visepresident JD Vance og Ukrainas president Volodymyr Zelensky forventes å delta.

I et innlegg på X fra politiet i München står det at rundt 20 personer ble skadet, selv om vi ikke vet det nøyaktige antallet ennå. Et annet innlegg antyder at sjåføren ble pågrepet. Foreløpig gjenstår det å se hvilke flere detaljer som vil komme ut om hendelsen, og hvordan den vil påvirke sikkerhetskonferansen i München.