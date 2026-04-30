Bilbao Basket vinner FIBA Europe Cup for andre år på rad

HQ

Bilbao Basket (Surne Bilbao av sponsorhensyn) vant FIBA Europe Cup for andre år på rad, etter å ha slått PAOK Athen (PAOK mateco) med 162-153 etter å ha tapt den første kampen 79-73, men dominert i returoppgjøret, 74-89, som ble spilt i Bilbao, med 10 000 lokale fans og 600 greske supportere.

På veien til finalen slo Bilbao det ungarske laget Falco Szombathely, og PAOK slo det spanske laget UCAM Murcia. Denne turneringen ble opprettet for ti år siden, som erstatning for FIBA EuroChallenge, og har tidligere blitt vunnet av to tyske lag, Fraport Skyliners og Ninner Chemnitz; ett polsk lag, Anwil Włocławek; ett tyrkisk lag, Bahçeşehir Koleji; ett israelsk lag, Ironi Nes Ziona; ett fransk lag, Nanterre 92; og to italienske lag, Dinamo Sassari og Reyer Venezia.

Det er Bilbaos andre tittel på rad i denne årlige basketballturneringen på andre nivå, praktisk talt det tredje nivået etter Euroleague, som opererer utenfor FIBA, i hvert fall før NBA Europe kommer og endrer hele det europeiske basketball-økosystemet igjen...