Bilder av Asus ROG Ally 2 og Project Kennan-prototyper har blitt lekket

Du kan ha gått glipp av det, men om mindre enn to uker arrangeres Computex 2025-teknologimessen i Taipei, Taiwan, som viser fremtiden for forbrukermaskinvare. Og det er på dette asiatiske arrangementet at Asus var forventet å avsløre sine to bærbare spill-PC-prosjekter, både den ryktede Asus ROG Ally 2 og Project Kennan, den felles utviklingen mellom Microsoft og Asus. Men det ser ut til at vi ikke trenger å vente så lenge på den første virkelige informasjonen.

En stor lekkasje hos FCC (Federal Communications Commission) i USA har avslørt bilder under testfasen av begge enhetene, samt tekniske spesifikasjoner rapportert av Videocardz.

Selv om de er montert i et praktisk talt identisk chassis, kan vi se fra bildene i lenken ovenfor at Project Kennan (ROG Ally 2 RC73X1) har en forventet Xbox-knapp og antagelig vil ha bedre integrering med dette spilløkosystemet enn ROG Ally 2-modellen (ROG Ally 2 RC73YA). I tillegg vil modellen som er utviklet sammen med Microsoft ha en 8-kjerners AMD Ryzen Z2 Extreme-prosessor, mens ROG Ally 2 vil ha en 4-kjerners AMD Aeirth Plus. Når det gjelder RAM, er bare Kennans 64 GB kjent.

Begge enhetene deler en 7-tommers 120Hz skjerm. De har også to USB-C-porter på toppen og Wi-Fi-tilkobling. På utsiden ser vi noen justeringer av grepsdesignet av Asus, som har forstørret grepene litt.

Detaljene er foreløpig sparsomme, ettersom de lekkede bildene ikke viser noen av de to bærbare spillmaskinene i bruk, så vi vet ikke hva slags skjerm som er innebygd i dem. Vi må vente, forhåpentligvis, mindre enn to uker for Asus å endelig avsløre sitt arbeid.