Bilder av Blizzards nedlagte overlevelsesspill Odyssey har blitt lekket

I januar i år kansellerte Blizzard et overlevelsesspill etter flere år under utvikling. På det meste jobbet rundt 150 utviklere med spillet, som skulle ha over 100 samtidige overlevende på ett enkelt kart og en omtrentlig utgivelsesdato i 2026. Dessverre var spillets årsak til fall, i hvert fall ifølge rykter fra bransjeveteranen Jason Schreier, at Blizzard byttet motor fra Unreal Engine til Synapse, en motor som først og fremst er beregnet på mobilspill.

I den drøyt syv måneder gamle nyheten skrev vi at "[vi] mistenker at noen konseptbilder og beskrivelser fra tidligere ansatte etter hvert vil finne veien ut på nettet.", og den dagen har kommet. Nedenfor kan du se en rekke bilder (via VK) som viser frem det som skulle bli Blizzards overlevelsesspill Odyssey. Hvordan synes du det ser ut?