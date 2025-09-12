Bilder av den nye Toyota GR Corolla MN har lekket ut

HQ

Toyota GR Corolla er en skikkelig heit liten rallybil med 300 hestekrefter og WRC-inspirert firehjulsdrift med justerbar senterdifferensial og manuell girkasse. Dessverre ble den aldri lansert i Europa, men det er fortsatt håp for oss her, for tilsynelatende er en enda verre versjon på vei, som skal hete GR Corolla MN, som står for Meister of Nürburgring.

Her er baksetet fjernet, motoren vil romme 330 hestekrefter ifølge lekkasjer fra tidligere i dag, og bilen vil selvfølgelig være lettere enn den eksisterende modellen. Skallsetene som føreren og den (sannsynligvis livredde) passasjeren skal sitte i, er av skalltypen og ser ut til å være inspirert av WRC-bilen, og på den bakre delen av taket finner vi en stor karbonfibervinge som passer perfekt sammen med karbonfiberpanseret og taket.

