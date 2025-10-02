Bill Burr forsvarer opptreden på Riyadh Comedy Festival

HQ

Riyadh Comedy Festival i Saudi-Arabia tiltrakk seg noen av de største navnene innen standup-komedie, og så ut til å bli en stor begivenhet. Pete Davidson, Bobby Lee og Bill Burr er bare noen få av navnene som har tatt turen til den saudiarabiske hovedstaden, men helt siden avsløringen har showet skapt en del kontroverser.

Mye av kritikken fra andre komikere og publikum kommer på grunn av den saudiarabiske regjeringen og dens konstante "hvitvaskingskampanjer" for å trekke blikket bort fra sine kontroverser og brudd på menneskerettighetene. Andre komikere som David Cross, Shane Gillis og flere har fordømt showet, men Bill Burr hyllet det som en av sine "topp tre"-opplevelser.

"Det var flott å oppleve den delen av verden og å være en del av den første komediefestivalen der borte i Saudi-Arabia", sa Burr på sin Monday Morning Podcast (via Variety). "De kongelige elsket showet. Alle var fornøyde. De som arrangerte festivalen var begeistret."

"Du tror at alle kommer til å rope 'Død over Amerika', og at de kommer til å ha macheter og vil hugge hodet av meg", fortsatte Burr, og sa at han ble ønsket velkommen av folket i Saudi-Arabia. "Fordi det er dette jeg har blitt matet med om den delen av verden."

Selv om Burr fortsatt hadde noen betenkeligheter med å lure på om folk visste hvem han var, eller var bekymret for innholdet i showet sitt, ble han tilsynelatende hele tiden forsikret om at alt var bra.

