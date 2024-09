Bill Gates snakker om KI og mer i ny Netflix-dokumentarserie

I spillverdenen kjenner vi Bill Gates hovedsakelig som mannen som gjorde Microsoft til verdens største selskap, og kanskje også som personen som fikk æren av å introdusere den aller første Xbox-konsollen.

Men de siste årene har han først og fremst jobbet for å løse verdens utfordringer på ulike måter, ikke minst med vaksiner, energiforsyning og mat. Nå lanserer Netflix en ny dokumentarserie som heter What's Next? The Future with Bill Gates, som handler om fremtiden, blant annet kunstig intelligens, sosiale medier, klima og mye mer.

De fem episodene vil også inneholde andre kjente personligheter, blant annet Avatar-skaperen James Cameron, Joker: Folie à Deux-stjernen Lady Gaga, og gründer og Shark Tank-legende Mark Cuban.

Den nye serien har premiere 18. september, og du kan se den første traileren nedenfor.