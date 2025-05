Bill Gates vil gi bort sin formue på 200 milliarder dollar i løpet av de neste 20 årene

HQ

Bill Gates fortsetter å vise seg å være en humanist som mange kan la seg inspirere av. Microsoft-grunnleggeren, som er en av verdens rikeste mennesker, har kunngjort planer om å gi bort mesteparten av sin enorme formue, og setter mesteparten av formuen sin inn på Gates Foundation for å dele den ut til steder som trenger pengene, helt til organisasjonen legges ned om 20 år, i 2045.

Dette ble bekreftet av Gates i forbindelse med 25-årsjubileet til Gates Foundation, der Gates i et intervju med The New York Times hevder at teamet faktisk kan nå sine humanitære mål tidligere enn forventet, på bekostning av hans enorme formue, selvfølgelig.

I årenes løp har Gates Foundation hatt en finger med i spillet i mange humanitære tiltak, det være seg å bidra til å fortsette å utrydde malaria, tuberkulose og HIV, men også å grunnlegge og skape utdanningsinitiativer og bidra til å forbedre landbruket i land i den tredje verden.

