Bill Lawrence deler oppdatering på Ted Lasso sesong 4

HQ

I et nylig intervju med Collider delte Bill Lawrence, skaperen av Ted Lasso, spennende oppdateringer om muligheten for en fjerde sesong. Til tross for den emosjonelle avslutningen i sesong tre, der Coach Ted (Jason Sudeikis) vender tilbake til Amerika, antydet Lawrence at det fortsatt er mange historier igjen å fortelle. Han understreket at serien kan introdusere nye karakterer og fortsette å utvikle seg, med Jason Sudeikis ved roret i den kreative prosessen.

Lawrence reflekterte også over det tette samarbeidet han har hatt med Sudeikis gjennom hele serien, og bemerket hvor avgjørende hans engasjement har vært i utformingen av serien. Selv om sesong tre fikk blandede kritikker, ga den likevel gjenklang hos både kritikere og publikum, noe som holder døren åpen for fremtidige sesonger. Ettersom Ted Lasso sesong 4 fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, lurer fansen på om serien kan fortsette å levere den magien som gjorde den til en global hit.

Er du ivrig etter sesong 4?