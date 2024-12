Bill Skarsgård forteller om å føle seg isolert under innspillingen Nosferatu

HQ

Bill Skarsgård, kjent for sin rolle som Pennywise i It, går inn i de skremmende skoene til grev Orlok i Robert Eggers' nyinnspilling av Nosferatu. Skuespilleren delte nylig at den intense prosessen med å forvandle seg til vampyren fikk ham til å føle seg noe isolert fra sine medspillere. Ifølge GamesRadar avslørte Skarsgård at de lange timene med proteser og det å komme inn i rollen gjorde at han tilbrakte mye tid alene, noe som skapte en følelse av atskillelse fra resten av skuespillerne.

Til tross for dette fikk Skarsgård støtte på settet fra sin medspiller Nicholas Hoult, som spiller Thomas Hutter. Hoult hadde selv gått gjennom en del protesesminke for roller som Beast i X-Men, og forsto derfor hvor vanskelig det var. De to skuespillerne knyttet bånd over erfaringene sine, og Hoult tilbød enkle vennlige handlinger, som å se til Skarsgård i pausene mellom scenene, noe som bidro til å lette isolasjonen under innspillingen.

Nå som Nosferatu forbereder seg på den etterlengtede lanseringen til jul, har filmen og skuespillerne fått gode anmeldelser, og Skarsgårds portrett av den ikoniske vampyren har allerede skapt mye oppmerksomhet. Med tanke på denne utfordringen og de andre utfordringene han har stått overfor, er det tydelig at hans engasjement for rollen vil gi en virkelig hjemsøkende prestasjon. Hvordan tror du Skarsgård vil måle seg med tidligere portretter av grev Orlok?