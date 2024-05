Bill Skarsgård kommer tilbake som Pennywise i Max' kommende It-prequel-serie

HBO har vært i gang med å lage en It prequel-serie for sin strømmetjeneste Max en stund nå, men det ser ut som om det endelig gjør alvor av det.

HQ

Det ble nettopp bekreftet på X at i denne kommende serien, kjent som Welcome to Derry for tiden (arbeidstittel), vil Bill Skarsgård komme tilbake og gjenta sin rolle som den skremmende formskiftende skapningen som liker å ta form av klovnen Pennywise.

Welcome to Derry er litt av et It gjensyn, ettersom serien er skapt av filmens regissør Andy Muschietti, produsentene Barbara Muschietti, Roy Lee og Dan Lin, samt medprodusent på den andre delen Jason Fuchs.

Ellers er det sparsomt med detaljer om Welcome to Derry, annet enn at vi vet at den skal debutere på Max en gang neste år.