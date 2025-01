Bill Skarsgård lover hardcore skrekk i IT: Welcome to Derry

Bill Skarsgård er tilbake i de beryktede klovneskoene som Pennywise i HBOs kommende prequel-serie IT: Welcome to Derry. Under en nylig opptreden på podcasten Happy, Sad, Confused uttrykte Skarsgård sin begeistring over å gjense karakteren, og sa at serien vil utforske aspekter ved Pennywise som publikum aldri har sett før. Han gjorde det også klart at serien ikke ville bli tonet ned for TV. Ifølge skuespilleren er serien faktisk "ganske hardcore" og vil ikke vike unna den ikoniske skurkens urovekkende natur.

IT: Welcome to Derry utspiller seg på 1960-tallet og tar for seg byens rystende historie og Pennywises opprinnelse, som i stor grad ikke ble utforsket i filmene. Selv om mye av handlingen fortsatt er hemmelig, er det kjent at serien også vil ta for seg den tragiske Black Spot-hendelsen, et sentralt øyeblikk fra bøkene. Når Skarsgård vender tilbake til rollen sin, lover han seerne en mørkere og mer grusom opplevelse enn noen gang før.

Nå som serien nærmer seg lansering i 2025, venter skrekkfans spent på flere detaljer om prosjektet. Vil den nye innsikten i Pennywises fortid være like skremmende som forventet? La oss få vite hva du håper å se i IT: Welcome to Derry.