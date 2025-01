Bill Skarsgård takket nesten nei til å spille Pennywise i It: Welcome to Derry

En stund så det ut til at Bill Skarsgård kanskje ikke ville komme tilbake som Pennywise i HBOs kommende It: Welcome to Derry. Skuespilleren, som høstet stor anerkjennelse for sin uhyggelige fremstilling av den uhyggelige klovnen, følte først at han hadde lukket kapittelet om sine skrekkroller. Men i et åpenhjertig intervju på podcasten Happy Sad Confused fortalte Skarsgård hvordan arbeidet med Nosferatu og hans nære vennskap med Muschietti-søsknene til slutt trakk ham tilbake til Pennywises hjemsøkende grin.

HQ

Welcome to Derry er en prequel til Andy Muschiettis It-filmer, og utforsker opprinnelsen til Pennywise og terroren han utløste flere tiår før hendelsene i It Chapter One. Serien, som etter planen skal lanseres i 2025, introduserer et nytt ensemble og lover å dykke dypere ned i den mørke historien om Derry, Maine. Skarsgård nølte først med å komme tilbake, og begrunnet det med et ønske om å komme seg bort fra monsterroller, men han avslørte at hans langvarige tilknytning til Muschietti-familien spilte en avgjørende rolle i avgjørelsen.

Fans av sjangeren kan for tiden se Skarsgård i Nosferatu, der hans portrett av den uhyggelige grev Orlok har høstet lovord og betydelig kassasuksess. Mens forventningene til Welcome to Derry stiger, sitter skrekkentusiaster igjen og lurer: Vil denne prequel-filmen redefinere arven etter Pennywise?