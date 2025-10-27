Bill Skarsgård var i utgangspunktet litt nølende til å spille Pennywise igjen
Andy og Barbara Muschietti dykker dypere enn noen gang før og klarte å overtale Bill til å gjenta sin rolle.
Derry ønsker oss nok en gang velkommen tilbake, og sammen med Andy og Barbara Muschietti har den sjarmerende amerikanske småbyen HBO gjort comeback. Nå fokuserer HBO og teamet på å fortelle den sanne opprinnelsen til Pennywise - det uhyggelige vesenet fra verdensrommet som krasjlandet på planeten vår.
Men de to skaperne støtte innledningsvis på noen tidlige produksjonsproblemer da Bill Skarsgård, skuespilleren som ga liv til Pennywise i de to foregående filmene, først viste seg nølende da han ble spurt om å gjenta rollen. Grunnen til dette? Han følte rett og slett ikke at det var mye nytt eller uutforsket ved Pennywise å sette tennene i. Det faktum at Bill har spilt mange "mørkere" karakterer den siste tiden, var også en annen faktor.
I et intervju uttaler Andy Muschietti :
"Han var litt nølende i begynnelsen til å spille It igjen fordi det er noe han har gjort tidligere. På det tidspunktet, da vi begynte å snakke om serien som noe som var ekte og håndgripelig, hadde han spilt mange veldig mørke karakterer, og han var litt nølende til å gå inn i det igjen.
For det er klart at for en som tar arbeidet sitt og kunsten sin så seriøst som han gjør, er det krevende å leve i hodet til disse karakterene over lang tid. Så han var litt nølende i begynnelsen - og så var det noe som forandret seg. Jeg antar at vi begynte på nytt, gikk inn i det og diskuterte alle fordelene med denne nye historien, og han bestemte seg for å gjøre det."
Barbara Muschietti beskriver hvordan de begge ønsket å gå dypere inn i karakteren og hans tilknytning til Derry i den nye serien. Det var en pitch som Bill tydeligvis mente var god nok, og som hoppet over alt det som har blitt dekket i IT-filmene.
Likte du den første episoden?