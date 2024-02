Billettinntekter i USA: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training sikter mot andreplassen

HQ

Denne uken har det kommet tre nykommere på den amerikanske Box Office-listen, men det er Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - to the Hashira Training som gjør det best.

Crunchyroll- og Sony-filmen spilte inn 5,5 millioner dollar på fredagen og på forhåndsvisningene, og forventes å generere mellom 11 og 12 millioner dollar i debuthelgen. Dette plasserer den på andreplass på listen, noe som ikke er så verst med tanke på at det er en presentasjon av to episoder fra TV-serien Demon Slayer.

De andre nykommerne denne uken er det trosbaserte dramaet Ordinary Angels og den Ethan Coen-regisserte Drive-Away Dolls. Ordinary Angels, som vises på 3 020 steder, spilte inn 2,3 millioner dollar på fredag og i førpremierer og forventes å spille inn mellom 5-7 millioner dollar i debuthelgen. Drive-Away Dolls går mye dårligere enn dette, med en start på 1,01 millioner dollar. Det er spådd at den ikke engang vil klare å passere 3 millioner dollar i åpningshelgen.

