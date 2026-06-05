Billettprisene til NBA-finalene i Madison Square Garden når rekordpriser

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NBA-finalen mellom New York Knicks og San Antonio Spurs, en returkamp fra finalen i 1999, har skapt en enorm hype: Spurs er favoritter med en stjerne som Victor Wembanyama, men Knicks har ikke vunnet ligaen siden 1973, og dette er deres første finale siden 1999, og har et sterkt lag ledet av Jalen Brunson som allerede har slått Philadelphia 76ers i finalen i East Conference.

Populariteten merkes på billettprisene, som har nådd rekordhøye tall for NBA-finalene. Kamp 3 og 4, som spilles i Madison Square Garden i New York: De billigste billettene koster 7 200 dollar for et sete på siste rad, mens noen til og med har nådd 77 000 dollar på videresalgssider, ifølge EFE.

Brunson spøkte til og med med at disse prisene er hva han ville betalt for en "Michael Jackson-konsert". For en stjerne som tjente 34 millioner dollar i året, betyr det kanskje ikke så mye, men fansen føler at de blir holdt utenfor. Bruken av videresalgssteder uten pristak (noe som også har påvirket FIFA World Cup) betyr at det å se sport live er i ferd med å bli en luksus mange fans ikke har råd til, spesielt hvis de har tenkt å gå sammen med familien sin.