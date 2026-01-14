Billettregistreringen til De olympiske leker i Los Angeles 2028 starter i dag, og det koster bare 28 dollar

HQ

Det er to og et halvt år til de olympiske lekene i Los Angeles 2028, men billettsalget starter faktisk i dag, onsdag 14. januar, kl. 16:00 CET, 15:00 GMT. Da starter nemlig loddtrekningen om å være blant de første som får kjøpe billetter til lekene, og hvem som helst kan melde seg på via denne nettsiden for å være med i trekningen.

De som registrerer seg, kan få et tilfeldig tidspunkt fra og med april 2026 for å kjøpe billetter til hver disiplin og økt. Man må registrere seg og opprette en profil, men registreringen innebærer ingen betaling eller kjøpsforpliktelse. Registreringsvinduet vil være åpent fra 14. januar til 18. mars 2026, og hvis en bruker blir trukket ut, vil vedkommende få et tidspunkt for å kjøpe billettene sine fra april 2026.

Det mest slående aspektet er kanskje prisen: minst én million av de tre millioner billettene som er tilgjengelige i dette første salgsvinduet, koster 28 USD. Casey Wasserman, styreleder i LA 2028, sa at "Disse lekene tilhører alle. Disse lekene må være rimelige og inkluderende", en sterk kontrast til det FIFA gjør med World Cup 2026...