Billettsalget til FIFA Club World Cup i USA forteller en interessant historie

HQ

Billettene til FIFA Club World Cup ble lagt ut for salg 19. desember, foreløpig kun til de 48 gruppespillkampene. Denne turneringen vil bestå av 32 lag fra de seks FIFA-konferansene, og vil bli arrangert hvert fjerde år.

Så langt har ingen av de 48 gruppespillkampene, som skal spilles i USA, blitt utsolgt, men noen er helt klart mer populære enn andre. Det er naturlig at Leo Messis Inter Miami vil være en av klubbene som tiltrekker seg mest oppmerksomhet. Åpningskampen mellom Al Ahly og Inter Miami den 14. juni er for eksempel utsolgt på det meste av stadion, men det er fortsatt hundrevis av ledige seter, til priser fra 331 dollar til 1239 dollar på Ticketmaster. Som åpningskamp er det naturlig nok den dyreste.

Real Madrid er også en av de 12 europeiske klubbene som trekker flest tilskuere. For eksempel koster Real Madrid vs. Al Hilals billigste sete for øyeblikket 264 dollar helt opp til over 1 120 dollar. I mellomtiden har Messis Inter Miami mot et relativt ukjent lag i Amerika som FC Porto seter så billige som $ 78.

Det er tydelig at folk flest i USA ønsker å prioritere lag med store stjerner fremfor mer meningsfylte kamper. Kamper som Atlético de Madrid mot Paris Saint-Germain eller Juventus mot Manchester City, som ville vært høyprofilerte kamper i Champions League, har relativt lave krav, med fortsatt mange seter rundt $90-$400.