Billie Jean King blir den første idrettskvinnen som får en stjerne på Hollywood Walk of Fame

Billie Jean King, en av tidenes beste tennisspillere, vinner av 39 Grand Slams (12 i single, 16 i damedouble og 11 i mixed double) og grunnlegger av Woman's Tennis Association (WTA), har blitt den første idrettskvinnen som får en stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Under en seremoni der basketlegenden Magic Johnson, skuespilleren Jamie Lee Curtis og andre tidligere tennisspillere som Maria Sharapova, Rosie Casals og Julie Anthony var til stede, sa King at hun ikke blir den siste kvinnen som får denne æren: "Ord kan ikke uttrykke hvor beæret og takknemlig jeg er over å motta denne stjernen", skrev hun på sosiale medier.

Billie Jean King er en forkjemper for kvinners rettigheter i idretten og spesielt for LHBT+-kollektivet, og hun har mottatt en rekke priser for sitt arbeid. Billie Jean King har også gitt navn til den mest prestisjefylte internasjonale kvinneturneringen, Billie Jean King Cup, som feirer en ny kvalifiseringsrunde denne uken.

Hollywood Walk of Fame begynte å legge til stjerner for idrettsutøvere i en kategori for sportsunderholdning. De to eneste andre som har begynt i denne kategorien, er Michael Strahan (amerikansk fotballspiller og kommentator) og Carl Weathers (Apollo Creed-skuespilleren, som spilte fotball før han begynte som skuespiller).