Billie Jean King kritiserer Sabalenkas "Battle of the Sexes": "Vår kamp handlet om sosial endring, det gjør ikke denne"

HQ

Den nye tenniskampen "Battle of the Sexes" mellom Aryna Sabalenka og Nick Kyrgios nærmer seg, og debatten går høyt om hvorvidt denne vennskapskampen (28. desember i Dubai) vil være harmløs underholdning eller om den vil ende opp med å skade kvinnetennis, spesielt hvis Sabalenka, som er verdens nr. 1 i WTA, taper mot Kyrgios, som for øyeblikket er nr. 672 i verden etter at en rekke skader har holdt ham borte fra det meste av sesongen.

Billie Jean King, 82 år gammel, grunnlegger av Women's Tennis Association i 1973, samme år som hun deltok i den andre "Battle of the Sexes", der hun slo 55 år gamle Bobby Riggs (som noen måneder tidligere hadde slått Margaret Court), er kritisk til den nye tenniskampen mellom Sabalenka og Kyrgios: "Den eneste likheten er at den ene er en gutt og den andre er en jente. Det er det eneste. Alt annet, nei."

"Vår handlet om sosial endring; kulturelt, der vi var i 1973. Denne er ikke det", hevdet King i et intervju med BBC Sport. Jeg håper det blir en flott kamp. Jeg ønsker selvsagt at Sabalenka skal vinne, men det er bare ikke det samme. Min var veldig politisk. Det var tøft, kulturelt, det som kom inn med det, sa King.

Hun kommenterte også det faktum at Sabalenka skal spille kampen (best av tre sett med ti poengs tie-break) i en 9 % mindre side (fordi turneringsarrangøren Evolve har funnet ut at kvinnelige spillere beveger seg 9 % saktere i gjennomsnitt): "Jeg spilte Bobby tre av fem sett, jeg spilte på en bane og endret ikke noe. Jeg sa: 'Hør her, jeg spiller rett opp, ellers kommer jeg ikke til å spille'. Og Bobby elsket det."

Kontroversene rundt "Battle of the Sexes" mellom Sabalenka og Kyrgios

Kampen mellom Sabalenka og Kyrgios er også kontroversiell fordi Kyrgios innrømmet at hun angrep en eks-kjæreste i 2021 og en gang delte et innlegg fra Andrew Tate, selv om han senere tok avstand fra den selverklærte kvinnefiendtlige influenceren. Sabalenka har også blitt kritisert etter å ha sagt at transkvinner ikke bør delta i kvinneidrett.