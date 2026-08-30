Billie Piper hadde ikke planer om å bli den neste Doctor Who

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Nok en gang havnet « Doctor Who i fullstendig kaos tidligere i sommer, da det ble avslørt at den planlagte julespesialen ble trukket tilbake og at showrunner Russell T. Davies trakk seg fra den langvarige sci-fi-serien etter sin siste periode ved roret.

Da denne nyheten ble kjent, avslørte BBC at de i praksis la « Doctor Who ut i butikkvinduet for å se hvem som ville være interessert i å føre serien videre inn i fremtiden – en prosess som fremdeles ser ut til å være i en svært tidlig fase.

Før sammenbruddet var det et annet stort hinder Doctor Who måtte overvinne, ettersom sci-fi-serien var midt i en ny gjenfødelse, alt etter at Ncuti Gatwa trakk seg fra rollen som den siste Doktoren. Det var alltid uklart hvem som skulle overta rollen, men en merkelig sekvens på slutten av Gatwas Doktors regenerering førte til at Billie Pipers Rose Tyler kom tilbake, noe som fikk fans til å lure på om Rose skulle bli den neste Doktoren...

På grunn av innstengningen har vi fremdeles ikke fått noe svar, men Piper har nylig uttalt seg om situasjonen under et nylig opptreden på «For the Love of Fantasy & Sci-Fi»-konferansen i London, der hun forklarte at hun aldri var ment å bli den neste Doktoren og ikke har noen planer om å vende tilbake til sci-fi-serien, ifølge Doctor Who TV.

«Jeg er ikke den neste Doktoren. Jeg er Rose Tyler på pause. Beklager, det er et veldig kryptisk svar, men siden jeg for øyeblikket ikke filmer Doctor Who som Doktoren, kan jeg ikke lyve og si noe annet. Jeg svetter. Jeg hater dette.»

Så hva betyr dette nå for « Doctor Who? Det er uklart, men Piper gir et hint: «Jeg filmer for øyeblikket ikke « Doctor Who som Doktoren,» noe som tyder på at noe annet er i vente, noe hun også hintet videre om med følgende.

«Jeg tror dere alle må være veldig tålmodige, for det vil være verdt det når det gjelder. Og jeg tror vi må feire det faktum at den [gjenopplivede] serien har eksistert i veldig lang tid, at den er enormt vellykket og at den påvirker så mange menneskers liv positivt.

«Den har hatt det litt tøft i det siste, og jeg tror alle bare må slappe av og vente på hva som kommer av å ha rom… og tid.»