Billund lufthavn stenger etter å ha forvekslet "lysende stjerne på himmelen" med droner Denne hendelsen, som fant sted tidlig på fredag, setter fokus på Danmarks bekymring for droner i lys av den siste tidens hendelser.

Droneobservasjoner i Danmark har dominert overskriftene de siste dagene, noe som har skapt debatt og bekymring. Et godt eksempel på denne bekymringen fant sted på Billund lufthavn tidlig på fredag, da flyplassen stengte en kort stund etter en melding om ulovlig droneaktivitet som politiet senere identifiserte som "en lysende stjerne på himmelen", noe som understreker Danmarks nåværende droneangst i lys av den siste tidens hendelser. De siste dagene har det vært en kraftig økning i rapportert droneaktivitet i Danmark, og myndighetene har forsøkt å overvåke flere flyplasser og flybaser, samtidig som myndighetene erkjenner at det er hull i luftromsforsvaret, noe som har fått innbyggere og eksperter til å stille spørsmål ved beredskapen i Danmark og resten av Europa. Billund, Danmark - 14. mai 2016: Billund lufthavn i Danmark. Billund lufthavn er Danmarks nest største flyplass. // Shutterstock