Billy Bob Thornton, Michael Pena og Jon Hamm briljerer i siste titt på Landman

November kommer til å bli en stor måned for pappaer over hele verden, for da kommer ikke bare de siste episodene av Yellowstones sesong 5, men også en ny serie som er produsert av Yellowstone -skaperen Taylor Sheridan.

Serien heter Landman, og har Billy Bob Thornton i hovedrollen som en mann som ønsker å gjøre det stort i en fiktiv by i Vest-Texas, kjent for sine oljerigger og sin affinitet til oljehandel. Serien har en stablet rollebesetning som inkluderer Michael Pena, Jon Hamm og Demi Moore, blant noen Yellowstone veteraner også, og med serien som begynner veldig snart, har vi blitt presentert med en oppfølgingstrailer.

Du kan se den nye traileren nedenfor, og når den 10 episoder lange sesongen begynner å bli vist på Paramount+, kommer den første episoden 17. november.