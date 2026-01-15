Billy Butcher og Boba Fett blir skurkaktige pirater i Prime Videos The Bluff

Nylig presenterte Prime Video en teaser-trailer for en kommende actionfilm kjent som The Bluff. Det er et eventyr der en kvinne tar opp kampen med sjørøvere og plyndrere, samtidig som hun forsøker å beskytte familien sin mot det som tilsynelatende er gamle medsammensvorne.

Filmen ledes av Priyanka Chopra Jonas, og Billy Butcher selv, Karl Urban og Boba Fett stjernen Temuera Morrison kommer også sammen som en del av det plyndrende piratmannskapet som jakter på Chopra Jonas' dyktige kvinne som en del av en slags dusør. Urban ser også ut til å spille en irsk pirat med en svært interessant aksent...

Skrevet og regissert av Frank E. Flowers med Joe Ballarini tilknyttet som medforfatter, The Bluff lander på Prime Video så snart som 25. februar, og når den kommer ganske snart, kan du se den grusomme og actionfylte traileren for den nedenfor.