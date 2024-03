Billy Dee Williams: "Det finnes bare én Lando Calrissian"

HQ

For et drøyt år siden ble det kjent at Donald Glover og broren Stephen Glover jobber med en film sammen, en Lando Calrissian-film for Lucasfilm. De skriver for tiden manus sammen, og Donald Glover, som overtok rollen som Lando Calrissian i Solo: A Star Wars Story, vil fortsette i rollen som Han Solos sjarmerende gamle venn. Lucasfilm har ønsket å lansere et spinoff-prosjekt i årevis, og nå ser det endelig ut til å skje.

I et intervju med Radio Times reflekterte den opprinnelige skuespilleren Billy Dee Williams over karakteren han en gang spilte, og kommenterte også sine tanker om at Glover tar på seg rollen. Han sa :

"Han er en del av en helt ny generasjon. Han vil skape det han trenger for å gjøre rollen attraktiv. Han er en veldig talentfull og fantasifull ung gutt. Det er ikke opp til meg å si hva han skal gjøre med karakteren på dette stadiet. Jeg tok meg av det 20. århundret, nå må han ta seg av det 21. århundret. Jeg spiste en hyggelig lunsj med ham. Han er en herlig ung mann. Ekstremt talentfull. Men jeg ser ham ikke... Når det gjelder Lando Calrissian, finnes det bare én Lando Calrissian. Jeg skapte den karakteren."

I intervjuet sier han også at han ga Glover et råd til rollen som Lando.

"Jeg ba ham være sjarmerende - to ord! Det var alt jeg trengte å si til ham. Det var alt jeg kom på."

Vi hadde æren av å se Billy Dee Williams i sin gamle rolle i 2019 i Star Wars: The Rise of Skywalker, og på spørsmål om han kunne tenke seg å komme tilbake i rollen, spøker han og sier :

"Betal meg mye penger, så selger jeg sjelen min".

Så hvem vet, hvis Lucasfilm åpner den tykke lommeboken, får vi kanskje gleden av å se Billy Dee igjen i sin ikoniske rolle som Lando Calrissian. Når det gjelder Lando, må vi nok vente en stund til, ettersom det foreløpig ikke er satt noen lanseringsdato for filmen.