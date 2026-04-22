Bilulykke avslører at Sheinbaum ikke var informert om narkobekjempelsesoperasjon i Mexico som involverte CIA

En bilulykke i helgen kan ha avslørt at USA har tjenestemenn i Mexico uten føderal tillatelse, og Mexicos president Claudia Sheinbaum har lovet å kreve en forklaring fra USA.

Bilulykken skjedde midt på natten i en fjellvei på søndag: Fire personer, to lokale meksikanske etterforskere og to instruktører fra den amerikanske ambassaden, omkom. De var på vei fra en operasjon for å ødelegge et hemmelig metamfetaminlaboratorium i delstaten Chihuahua, da bilen skled av veien og falt ned i en kløft, der den eksploderte.

De første rapportene fra den lokale aktoratet sa at de amerikanske tjenestemennene var instruktører fra den amerikanske ambassaden i opplæringsarbeid. Men The Washington Post rapporterte at tjenestemennene jobbet for CIA, som en del av pågående hemmelige operasjoner i Mexico for å spore opp narkotikasmuglere.

Tirsdag sa Sheinbaum at sikkerhetskabinettet ikke var informert om operasjonen, og at det var en beslutning tatt av regjeringen i Chihuahua. "En fullstendig etterforskning må gjennomføres av riksadvokatens kontor for å avgjøre om grunnloven eller den nasjonale sikkerhetsloven ble brutt", og la til at delstatsregjeringer som Chihuahuas må ha autorisasjon fra Mexicos føderale regjering for å samarbeide med utenlandske enheter, via AP.

Dette skjer etter flere måneders press fra USAs president Donald Trump, som har oppfordret Mexico til å kjempe hardere mot narkobaronene i Mexico, mens Sheinbaum avviser en økt tilstedeværelse av amerikanske tjenestemenn på meksikansk jord for å forsvare landets suverenitet.