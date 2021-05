Biomutant får mange forbedringer etter feedback

Du ser på Annonser

En av fordelene med å være en mindre utvikler som Experiment 101 (med cirka 20 ansatte) er at de raskt kan reagere på feedback. Og akkurat dét er det svenske teamet i ferd med å gjøre. De skriver på Twitter at de jobber for å gjøre Biomutant tilsynelatende langt bedre etter å ha hørt på tilbakemeldinger fra spillerne:

"Vi jobber på en oppdatering for #Biomutant som vi håper å slippe snart. Mest sannsynlig vil vi kunne levere oppdateringen til PC-plattformer først og deretter til konsoller. Oppdateringen inkluderer feilrettinger og endringer basert på tilbakemeldinger fra fellesskapet. Vi jobber med tempoet i dialoger, fortellerinnstillinger, vanskelighetsinnstillinger, videoinnstillinger som dybdeskarphet og motion blur, loot og justering av fiendene samt lyd og kamp."

Som du kan se er dette ganske presis hva spillerne har spurt etter siden lanseringen, og det er godt å se at utviklerne hører på forbrukerne. Har du spilt Biomutant enda, og hva synes du i så fall så langt?