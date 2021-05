Biomutant kjører bare i 1080p på PS5 på grunn av tekniske problemer

Du ser på Annonser

Vanligvis er tekniske problemer med spill noe vi spillere får gleden av å oppdage selv når vi kjøper nye spill... Heldigvis bestemte utvikleren Experiment 101 og utgiver THQ Nordic seg for å gjøre noe veldig sjeldent - og er gjennomsiktige om dette i stedet for å "lure" folk til å kjøpe et spill med mangler i troen på at alt er som det skal være.

Da de nylig ga ut en serie trailere som viser Biomutant på de ulike formatene, la de til dette for PlayStation 5-utgaven:

"The footage you are about to see has been captured on a retail PS5. With this build, the option for native 4K on PlayStation has been deactivated due to stability- and performance-related reasons. What you see here is 1080p @60fps upscaled to 4K @60fps. It will remain deactivated for the release version, too. It will not be a native current gen experience. More information on that will follow soon, though."

Senere avklarte de at dete problemet ikke gjelder Xbox Series X og skrev: "Xbox Series X will have native 4K at launch, not upscaled". Da noen på Twitter poengterte at dette kommer til å få dem til å miste kjøpere av PlayStation-versjonen, svarte de kort og godt: "Better that than unhappy customers!"

Forhåpentligvis kan utvikleren fikse problemene snart slik at de som spiller på PS5 også kan nyte høyere oppløsning.