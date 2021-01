Biomutant kommer innen april i år

Du ser på Annonser

Det begynner å bli lenge siden vi hørte noe fra Experiment 101s ambisiøse RPG, Biomutant, som egentlig skulle slippes innen de nye konsollene kom på markedet. Det skjedde åpenbart ikke, og det har faktisk ikke engang blitt avslørt dedikerte PS5- og Xbox Series-utgaver av spillet.

Men nå vet vi at spillet kommer om ikke altfor lenge. I et intervju med GamesIndustry forteller THQ Nordic-sjef Klemens Kreuzer at spillet er "en meget viktig lansering". Samtidig slås det fast at det ankommer i løpet av dette kvartalet, hvilket betyr innen 1. april.

Men mer hadde han ikke å fortelle om spillet i denne omgang. Heldigvis er det ikke så lenge til, så vi går ut fra at det kommer en formell avsløring med mer informasjon snart.

Gleder du deg fortsatt til Biomutant?