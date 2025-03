Bionic Bay har blitt forsinket og vil nå lanseres i april

HQ

Hvis du hadde et øye på det kommende speedrunning-plattformspillet fra utviklerne Mureena og Psychoflow Studio, har vi litt dårlige nyheter til deg. Bionic Bay vil ikke lenger lanseres i mars som planlagt, ettersom spillet har blitt forsinket rundt en måned til 17. april.

Dette har blitt bekreftet i en pressemelding der det nevnes at forsinkelsen vil gjøre det mulig for teamet å "legge til litt ekstra polering", og sørge for at spillet er i sin best mulige tilstand for sin fulle debut.

Men selv om vi må vente litt lenger før vi kan hoppe inn i spillet, har utviklerne bestemt seg for å lage en ny demo-versjon, som vi blir fortalt vil sette søkelyset på online-modusen og vil ankomme på Steam "i løpet av de kommende ukene." Det vil gjøre det mulig for spillere å sette speedrun-utfordringene på prøve, å løpe mot spillerspøkelser og klatre på de globale topplistene, tre funksjoner som alle vil være til stede i lanseringsversjonen av spillet.

Med forsinkelsen i bakhodet kan du se den nyeste traileren for Bionic Bay nedenfor.