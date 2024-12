Bionic Bay lanseres på PC og PS5 i mars

Som en del av Day of the Devs: The Game Awards Edition har utviklerne Pyschoflow Studio og Mureena Oy nettopp annonsert utgivelsesdatoen for det kommende puslespillplattformspillet Bionic Bay.

Dette spillet handler om å bruke et teleporteringsverktøy i et forsøk på å unnslippe en eldgammel biomekanisk verden fylt med feller, farer og skjulte hemmeligheter. Du må bruke et fysikkbasert system der du bytter og spoler tilbake for å unngå de dødelige farene som finnes i verden, alt for å nå frelsen. Spillet er selvsagt en ganske fartsfylt og utfordrende opplevelse, et spill som er bygget for speedrunning, men som likevel har slående og iøynefallende miljøer og bruk av kunst.

Med Bionic Bay satt til å lanseres på PC og PS5, er det nå bekreftet at spillet vil debutere 13. mars 2025. Dette ble notert i den siste traileren som du kan se nedenfor, samt en rekke ekstra skjermbilder som viser frem det stressende, men fantastiske gameplayet.