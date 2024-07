Bioshock filmen er fortsatt under arbeid hos Netflix, men budsjettet har blitt kuttet

HQ

Filmen ble først annonsert i 2022, men vi har ikke hørt så mye fra Bioshock siden den ble avslørt. Nå kan filmens produsent Roy Lee ha noen dårlige nyheter for alle som håpet det ville bli en veldig dyr film.

Som Lee sa i et SDCC-panel i går (takk, Variety), kommer filmen til å ha et redusert budsjett, og vil bli en "mer personlig" film. Dette er takket være det "nye regimet" som Lee uttrykker det, som senker budsjettene for prosjekter som Bioshock.

Et lavere budsjett vil sannsynligvis bety at vi ikke får se det utrolige omfanget av Rapture som kunne ha blitt filmatisert, men det betyr ikke at filmens kvalitet nødvendigvis vil bli dårligere. Det er opp til de som lager filmen å gjøre et så godt stykke arbeid som mulig, og vi har sett både filmer med lavere og større budsjetter floppe og oppnå enorm suksess.