Bioshock filmen vil være basert på det første spillet

Nok en oppdatering har blitt gitt for den etterlengtede spillefilmatiseringen av Bioshock. Filmen, som har vært under utvikling i årevis og aldri egentlig utgjorde mye, vil til slutt komme til Netflix, og nå har vi en ide om hva vi kan forvente av den.

HQ

Under et intervju med The Direct kommenterte produsent Roy Lee prosjektet, og bekreftet at det vil være basert på det originale spillet.

"Netflix vil at vi skal holde alt under omslag. Men det kommer definitivt til å være basert på det første 'Bioshock'-spillet."

Han snakket også litt om hvordan filmen utvikler seg, og forklarte samtidig hvorfor det har tatt så lang tid å lage den.

"The Long Walk" ble en realitet fordi 'Bioshock' ble litt forsinket, slik at vi måtte gjøre litt mer manusarbeid. Så mens manusarbeidet pågikk, spilte vi inn 'The Long Walk', og han var allerede forpliktet til å spille i den neste 'Hunger Games'-filmen. Så den venter bare på ham når 'Hunger Games' er ferdig, og det jobbes med manuset akkurat nå."

Det er ennå ikke satt noen premieredato for Bioshock, noe som betyr at du absolutt ikke bør holde pusten for filmen selv med denne mer positive oppdateringen i bakhodet.