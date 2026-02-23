Bioshock filmlansering sammenfaller med "nye inkarnasjoner av spillet"

Mellom skrivestreik, skuespillerstreik og andre filmer som prioriteres for regissør Francis Lawrence, kan det være tvil om at Bioshock -filmen noen gang vil se dagens lys. Produsenten Roy Lee vet imidlertid at både Netflix og Take-Two ønsker å se denne filmen på skjermene våre, og de vil ha den ut før heller enn senere.

HQ

I en samtale med Collider forklarte Lee at Bioshock filmen kunne ha blitt laget for en stund siden, men Francis Lawrence var opptatt med andre prosjekter. "Vi ville ha fått den laget for noen år siden, men så kom andre filmer i veien, der den ene var The Long Walk og den andre var The Hunger Games-prequel, som kommer ut i desember," forklarte Lee. "Vi venter bare på at [Lawrence] skal bli ferdig med postproduksjonen, for han kommer til å jobbe med den i hvert fall frem til september, og så hopper vi inn i det igjen."

"Jeg vet at Netflix og Take-Two er veldig ivrige etter å se filmen komme ut fordi de vil ha utgivelsen sammenfallende med noen av de potensielle nye inkarnasjonene av spillet," fortsatte Lee og slapp den mest interessante detaljen i sitatet hans. Lee var ikke selvsikker nok til å si at Bioshock kan begynne å filme neste år, men hvis Lawrence blir ferdig med The Hunger Games-prequel innen september, er det en sjanse.

Vi vet ikke når Take-Twos neste Bioshock spill kommer ut, men vi vet at det har vært i arbeid og gått gjennom forskjellige iterasjoner i årevis. Hvis Bioshock -filmen er ment å bidra til å markedsføre spillet eller omvendt, kan vi kanskje forvente en utgivelse et sted i kalenderåret 2028 for begge deler? Det er ren spekulasjon, men spillet og filmen må vel komme ut på et eller annet tidspunkt?