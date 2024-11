BioWare avslører ny Mass Effect trenchcoat

HQ

Det var en stille N7-dag i år. Dragon Age: The Veilguard hadde bare vært ute i en uke, og BioWare ønsket selvfølgelig at fokuset skulle være på det nyeste fantasy-rollespillet, i stedet for sci-fi-tittelen i en fjern fremtid.

Men noen nye varer ble lagt til i BioWare Gear Store. I tillegg til tilbud som feirer N7-dagen, kan du også få tak i denne nye N7 Spectre trenchcoaten. Du vil kanskje legge merke til det fra det korte klippet vi så i fjor av det nye Mass Effect for N7-dagen.

Selv om vi ikke er 100% sikre på om det er den samme frakken, kan du bare late som, vi sier det ikke til noen. Den eneste ulempen er at frakken koster $495, noe som er et alvorlig slag i lommeboken, spesielt for litt gaming-merch. Kanskje de mest dedikerte fansen der ute vil være villige til å betale prisen, men vi tar en titt på noen av de andre hettegenserne som tilbys for nå.

