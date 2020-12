Bioware bekrefter at de fortsatt jobber på stor Anthem-overhaling

Du ser på Annonser

Nylig forlot Bioware-veteranene Casey Hudson og Mark Drrah studioet, hvilket bekymret mange da de har flere aktive prosjekter på gang. De var dog raske med å bekrefte at utviklingen av Dragon Age 4, nye Mass Effect og Mass Effect Legendary Edition går videre som planlagt, men hva med Anthem da, Som fortsatt mangler den store overhalingen Bioware lovet tidligere på året?

Christian Daily, som er studiosjef for Bioware i Austin, har avslørt på Twitter, at han rykker over til Dragon Age 4, etter å ha jobbet på Anthem, men det fremgår også at prosjektet fortsatt er i gang:

"Thank you all for the love and enthusiasm you've shared with me re: Anthem. Wishing my friends @caseyDHudson and @bioMarkDarrah the very best. Big shoes to fill as I join the DA team. Tough decision but made easier because of the talented Anthem leadership and team in place."

Har du gitt opp Anthem, eller venter du fortsatt på den store oppdateringen?