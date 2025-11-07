BioWare bekrefter at Mass Effect 4-utviklingen fortsatt går sterkt

HQ

I dag er det 7. november, en dato som kanskje ikke har helt samme glans lenger, men blant Mass Effect fans er den kjent som N7 Day (oppkalt etter Mass Effect -universets militære klassifisering N7). Men etter floppen til Mass Effect: Andromeda i 2017 og den tilsynelatende endeløse utviklingen av den neste Mass Effect, er oppmerksomheten ikke lenger like stor.

BioWare er vanligvis flinke til å markere dagen og gjør det igjen 2025, men ikke med noen spennende kunngjøringer eller kampanjer, men med et åpent brev der den utøvende produsenten skriver at utviklingen av det neste spillet fortsetter :

"Sannheten er at de siste årene har vært en utrolig travel tid hos Bioware. Men for øyeblikket er teamet med hodet ned og fokuserer utelukkende på Mass Effect. Vi har et stort univers å dekke, mange funksjoner å bygge og mange romanser å finne ut av. Vi er spente på hva vi bygger, og vi lover deg: Når vi er klare, blir det veldig gøy å vise det frem. Inntil da, takk for tålmodigheten, for dere er tørste etter nyheter, og jeg ser at dere leter etter hemmelig mening i tweetsene mine (ok, noen ganger har de hemmelig mening)."

Men det er ikke det eneste prosjektet som er under arbeid. Vi vet også at Amazon jobber med en TV-serie. Vi får ingen ny eller spennende informasjon om det heller, men det er i det minste nevnt :

"Utover det neste spillet er det mer å glede seg til. Jeg har ikke snakket så mye om det, men du har kanskje hørt litt om en TV-serie? Vi har samarbeidet tett med Amazon om det, og vi er veldig spente på hva det talentfulle teamet der borte kommer opp med."

Bortsett fra litt kosmetisk DLC for Apex Legends og Skate, ser det ikke ut til å være noe annet spennende som skjer på denne ganske lunkne N7 Day, men vi er glade for at utviklingen går fremover, og vi håper at den neste Mass Effect vil være det som trengs for at både serien og BioWare skal gjenvinne populariteten de likte i sin storhetstid.