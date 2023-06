Bioware forlater Star Wars: The Old Republic for å fokusere på Dragon Age og Mass Effect

HQ

Flerfoldige år har gått siden Bioware annonserte Dragon Age: Dreadwolf og et par siden Mass Effect 4 ble avduket, så det er ikke rart noen fans synes ventetiden har vært altfor lang. Utviklerne er visst enige.

Kilder IGN har snakket med hevder nemlig at Bioware og EA ønsker å la Dark Age of Camelot- og Ultima Online-skaperne i Broadsword Online ta over utviklingen av Star Wars: The Old Republic. Dette for å kunne rette alt av sitt eget fokus mot Dragon Age: Dreadwolf og Mass Effect 4. Høres vel kanskje ut som en god avgjørelse med tanke på at MMO RPG-et er over tolv år gammelt, og derfor bør vel EA følge i mange andre slike spills fotspor ved å etter hvert gi andre ansvaret for å holde dem i live.

