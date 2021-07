Bioware forsøkte å utvikle et Mass Effect-spill til Nintendo DS

Mass Effect-serien var kanskje den 7. konsollgenerasjonens mest definerte RPG-serie, med dens blanding av tredjepersons skytespill-action og rollespillelementer på galaktisk skala. Totalt har det kommet fem spill i serien - fire til stasjonære konsoller og PC og ett til mobil - men faktisk kunne det ha vært et sjette spill i serien, til Nintendo DS.

I podcasten MinnMax forteller tidligere Bioware-produsent Mark Darrah at de var i ferd med å lage en spinoff av serien til DS kalt Mass Effect: Corsair.

"It was going to be a DS game, it was going to be first-person, you'd fly around a ship. We were going to put it out in a part of the galaxy that was more pirate-y and not really fully explored," forteller Darrah om spillet ifølge IGN.

Bioware kom dog ikke noe lengre enn å designe spillets flykontroller og settingen innen prosjektet ble droppet. Det ville kostet dem 10,50 dollar per DS-kassett å gi ut spillet på ifølge produsenten, og med en typisk salgspris på rundt 30 dollar til konsollen og et estimat på bare 50,000 solgte eksemplarer for prosjektet, var det ikke verdt å lage det.

Darrah forteller at teamet bak Mass Effect: Corsair i stedet skiftet fokus til mobil hvor de utga spillet Mass Effect Infiltrator.