BioWare har nå færre enn 100 ansatte

Etter rapporten om at Dragon Age: The Veilguard ikke hadde klart å oppfylle EAs salgsforventninger, så det ikke bra ut for BioWare. Med Mass Effect: Andromeda, Anthem, og nå The Veilguard som alle skuffet på en eller annen måte ser det ut til at EA nå har bestemt seg for å tømme studioet.

Ifølge Bloomberg jobber det nå færre enn 100 personer i BioWare. Med sitt neste spill som det massivt etterlengtede nye Mass Effect, kommer det til å bli litt av en oppgave å få dette romfarts-RPG-et til å oppfylle fansenes forventninger.

Det er mildt sagt mye som står på spill for det neste Mass Effect -spillet, men selv om det ser mørkt ut for BioWare for øyeblikket, er det fortsatt mange fans som er villige til å vente og se hva det neste spillet i den ikoniske RPG-serien kan bringe.