Siden vi ikke har hørt stort om serien etter at Bioware og Netflix annonserte Dragon Age: Absolution i sommer fryktet muligens noen av dere at vi ikke ville få den i desember likevel, men det blir ikke noe problem.

For nå har vi fått den første skikkelige traileren for Dragon Age: Absolution, og i tillegg til å gjøre det fullstendig klart at dette blir tre timer (fordelt på seks episoder) fylt med action og drama når et tyverie går galt bekrefter den at serien kommer på Netflix den 9. desember.