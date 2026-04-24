BioWare-prosjektdirektør forklarer hvorfor vi ikke har sett en skikkelig Mass Effect 4 tease ennå

Prosjektlederen for det neste Mass Effect-spillet, Michael Gamble, har gitt oss en kort, om enn forståelig forklaring på hvorfor vi ikke har sett noen vesentlig tease av det kommende spillet. BioWare jobber hardt med det nye Mass Effect (er det 4 eller 5 på dette tidspunktet? Jeg kan aldri huske det), og selv om forventningene er høye, ser det ut til at vi fortsatt er en god stund unna selv vår første skikkelige trailer.

På spørsmål om Bluesky hvorfor vi ikke har sett noe mer informasjon om spillet, skrev Gamble: "bare opptatt med å jobbe. ikke mye tid til å erte." I rettferdighetens navn sa fanen som spurte om en tease at ting har vært stille siden november 2025, som ikke engang er seks måneder siden.

Hvert år, for N7-dagen, siden spillet først ble avslørt i 2020, har vi hørt den rare biten av informasjon eller fått et skjermbilde her og der, men ingenting virkelig vesentlig å grave tennene i. Gamble svarte senere på sin egen kommentar og sa at han var "ydmyk og overrasket" over at hans første uttalelse kom med i nyhetene. Men når folk mangler noe å snakke om, klamrer de seg til den minste ting.

Det er bra at teamet hos BioWare jobber hardt med det neste Mass Effect. Fansen er forsiktig optimistiske med tanke på romoperaens tilbakekomst, men vi vet alle hvor mye press som hviler på BioWares skuldre akkurat nå. Ikke bare er dette tilbakekomsten til en av de mest elskede sci-fi RPG-franchisene gjennom tidene, det kommer i en tid hvor BioWares fremtid henger i en tynn tråd, og konkurransen øker fra andre spill som ønsker å ta Mass Effect-formelen i nye og spennende retninger.