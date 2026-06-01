BioWare-veteran avslører at videospill bør stjele fra filmer for å tjene penger

BioWare-veteranen Mark Darrah, som jobbet mye med Dragon Age-serien, mener at for å unngå at alle AAA-spill snart blir live-service, bør utviklere og utgivere stjele en idé fra filmindustrien for å tjene penger. Spesielt bør spillbransjen låne konseptet med produktplassering.

"Produktplassering er en veldig liten del av videospill akkurat nå, sammenlignet med film og TV", forklarer Darrah i en video på YouTube-kanalen sin (via GamesRadar+). Han mener at det kan etablere relasjoner mellom spillselskaper og bredere produkter, noe som potensielt kan føre til sterke inntektsstrømmer uten å være avhengig av å kun belaste spilleren ekstra for kosmetikk eller DLC-er.

"Jeg tror at den overdrevne avhengigheten av mikrotransaksjoner overfokuserer visse sjangre og hindrer andre sjangre i å blomstre. Så er det verdt å tenke på? Jeg tror det er det. Har jeg en god modell? Nei, det har jeg ikke. Ikke ennå. Men det er noe bransjen bør vurdere, for alt kan ikke være en direktesendt tjeneste, noe vi forhåpentligvis har bevist med all tydelighet i løpet av det siste halvannet året. Og hvis inntektene våre først og fremst kommer fra live-tjenester, risikerer vi å ende opp i en verden der det ikke finnes AAA-spill som ikke er live-tjenester," sier Darrah.

Det kan fortsatt føles som om vi akkurat nå får mange AAA-spill i direktetjenester dyttet på oss, men de siste floppene har forhåpentligvis vist mange store utgivere at de ikke bare kan tjene millioner ved å kaste en haug med nøkkelord sammen og gi det ut som månedens siste helteskytespill. Produktplassering høres ut som en måte å tjene en god del penger på, men vi ser allerede avtaler med spill og produkter, bare vanligvis utenfor spillområdet.

