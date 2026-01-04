BioWare-veteran: Blockbuster-spill har blitt sjelløse og kjedelige

HQ

Sjelen har forlatt spillverdenen, og kunstnerskapet har blitt erstattet av en besettelse av å tjene så mye penger som mulig. Dette sier en tidligere BioWare-produsent. Mike Darrah, som tidligere ledet utviklingen av blant annet Dragon Age og Anthem, mener at bransjen har blitt skandaløst risikoavers og nå nesten utelukkende fokuserer på å maksimere inntektene. Alt mens det kreative aspektet har blitt fullstendig tilsidesatt.

Darrah beskriver hvordan skyhøye utviklingskostnader gjør at de store studioene foretrekker å følge velprøvde maler fremfor å prøve noe nytt. Resultatet er spill som ser fantastiske ut fra et teknisk ståsted, men som føles hule og tomme. Vi snakker om store, prangende produksjoner med identiske åpne verdener, gameplay og historier.

"I et forsøk på å fjerne risiko, i et forsøk på å henvende seg til et så stort publikum som mulig, har all ånden, all kunsten blitt pusset bort fra det resulterende produktet"

Darrah hevder at denne homogeniseringen faktisk kan gjøre spillerne mer tilbøyelige til å akseptere generativ AI i spillutviklingen, nettopp fordi de allerede oppfatter den som sjelløs. En dystopisk fremtidsvisjon? Ja, kanskje, men kanskje er det også det som kan skje hvis blockbuster-spillene fortsetter i samme retning som nå. Uten at det skjer noen endring.

Darrah avslutter med å si at bransjen absolutt kan snu trenden, men bare hvis utviklerne våger å slippe rekkverket og faktisk investere ressurser i innovasjon.