BioWare-veteraner avslører nytt spill om paranormale etterforskninger The Eventide

Tidligere utviklere av Mass Effect, Dragon Age og The Long Walk, som har dannet Studio Reset, har avslørt sitt nye spill, The Eventide. Spillet kombinerer neon-noir og overnaturlige elementer, og lar oss lede et team av agenter som har til oppgave å overvåke, etterforske og sette en stopper for paranormale hendelser forårsaket av parallelle eksistensplaner som siver inn i vår egen. For de fleste går disse hendelsene helt ubemerket hen, men det er bare takket være innsatsen fr The Eventide -byrået.

I The Eventide -byrået vil etterforskningen din variere ganske mye avhengig av hvilke agenter du setter på en oppgave. For eksempel vil Evelyn «Eve» Atwood, kryptozoologen, ha en annen tilnærming enn Sam «Brass» Hingle, den tidligere etterforskeren. Den ene er tålmodig og metodisk, med fokus på biologi og systemer, mens den andre er mer omgjengelig og fokuserer på å lese mennesker for å komme til bunns i en sak. Kira, [REDIGERT], var en annen agent som ble avslørt i forbindelse med spillannonseringen, og hun fremstår som et «jokerkort» i teamet.

Dette systemet kalles «Parallax Deduction» av folkene hos Studio Reset. Det dreier seg om perspektiver og deduksjon, snarere enn å finne en sannhet som ligger åpenbar foran deg. «Vi ser verden slik vi trenger å se den; ikke slik den er,» sa kreativ direktør og produsent Kaelin Lavallee i en pressemelding. «Med The Eventide ønsket vi å lage et mysterispill der det å løse en sak ikke bare handler om å finne ledetråder. Det handler om å oppleve sakene gjennom karakterenes perspektiv for å forstå hva disse ledetrådene betyr.»

Spillet utspiller seg i et neon-noir-inspirert kanadisk bylandskap, der vi kan utforske håndlagde 3D-miljøer og se de merkelige hendelsene i paranormale verdener. Sjekk ut en forhåndsvisning av « The Eventide selv nedenfor:

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The Eventide kan legges til ønskelisten nå på Steam.